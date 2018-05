Donnarumma e le papere, Enrico Letta: “Pensi alla maturità, non ai soldi”

ROMA – Da predestinato a re delle papere, non ci sono mezze misure per il giovane Gigio Donnarumma, solo Buffon l’ha consolato dopo la finale di Coppa Italia. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui, Ladyblitz – Apps on Google Play]Di altri disposti a perdonargli il doppio errore contro la Juventus, non se ne vedono. La schiera dei detrattori del numero 1 già praticamente ex comprende anche l’ex presidente del Consiglio Enrico Letta.

“La sconfitta contro la Juventus è stata un dramma. Donnarumma? Deve fare la maturità invece di pensare soltanto ai soldi”, ha dichiarato a margine del convegno State of the Union in corso alla Badia Fiesolana di Firenze. Si riferisce ovviamente al caso estivo dell’anno scorso, quando il maturando Donnarumma preferì le vacanze in qualche isola assolata all’appuntamento con l’esame.

Letta non gliela ha mai perdonata: di lì in avanti solo delusioni. A partire dalla manifesta volontà di trasferirsi in club più generosi, diciamo così, anche a dicembre. Anche allora, tweet di Letta: “Mi spiace dirlo, ma fossi in Curva a #SanSiro, stasera #Donnarumma lo fischierei”.