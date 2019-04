Donnarumma rientra per Parma-Milan. Anche Paqueta vicino al recupero

MILANO – Finalmente buone notizie per Rino Gattuso dall’infermeria del Milan. Donnarumma e Paqueta, calciatori che si erano infortunati durante Milan-Udinese, sono praticamente pronti al rientro. Donnarumma dovrebbe rientrare per Parma-Milan, prossima partita dei rossoneri, mentre Paqueta dovrebbe tornare a giocare dopo le vacanze pasquali per una questione di precauzione.

Donnarumma è pronto, rientra per Parma-Milan. Paqueta torna a giocare dopo Pasqua.

Dopo due giorni di riposo, il Milan ha cominciato a preparare la trasferta di Parma. Prima dell’allenamento, però, a Milanello si è parlato anche degli episodi che hanno reso incandescente il finale del match con la Lazio, incluso il festeggiamento di Kessie e Bakayoko con la maglia di Acerbi, che la società oggi pomeriggio ha definito “spiacevole” e “tempestivamente gestito al suo interno”.

Secondo alcune ricostruzioni, Leonardo e Paolo Maldini si sarebbero raccomandati coi giocatori di evitare comportamenti inopportuni e di utilizzare i social network in modo oculato. Ha intanto ripreso ad allenarsi in gruppo Donnarumma, che ha smaltito lo stiramento alla coscia destra. E’ recuperato anche Calabria, mentre manca poco a Paquetà, che ha svolto quasi tutto l’allenamento, a due settimane dalla distorsione alla caviglia destra.

Fonte: Ansa.