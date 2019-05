MILANO – Importante episodio da moviola al 49′ di Milan-Frosinone. Sul risultato di zero a zero, l’arbitro Manganiello ha assegnato un calcio di rigore al Frosinone per un fallo di Ignazio Abate su Paganini. Fallo piuttosto netto ma per essere sicuro l’arbitro è comunque ricorso al var. Dopo essersi consultato con la stanza del var, l’arbitro Manganiello ha confermato il calcio di rigore per il Frosinone. Dagli undici metri si è presentato Ciano e ha sbagliato. Donnarumma si è tuffato alla sua sinistra e ha parato la conclusione dell’attaccante del Frosinone.

Donnarumma para rigore, le nuove maglie del Milan hanno portato fortuna.

Una divisa retrò, con strisce rossonere strette e il colletto tondo nero, a richiamare lo stile della maglia della stagione 1968/69, anno in cui il Milan conquistò la seconda Coppa dei Campioni e la Coppa Intercontinentale con Gianni Rivera primo italiano non oriundo a vincere il Pallone d’Oro.

Il Milan, in occasione della gara contro il Frosinone, ultimo impegno casalingo dell’anno, indossa la divisa ufficiale – sempre griffata Puma – della prossima stagione, presentandola così ai tifosi e mettendola in vendita negli negozi della società.

Ad accompagnare il lancio della nuova maglietta prima della partita tutto lo stadio si è tinto di rossonero grazie a degli speciali cartoncini colorati esibiti dai circa 60mila spettatori di San Siro (fonte Ansa).