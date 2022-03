Rissa sfiorata tra Donnarumma e Neymar nello spogliatoio del Psg dopo la sconfitta (con eliminazione) contro il Real Madrid. I due si sono accusati reciprocamente per gli episodi chiave che hanno determinato la svolta della partita. La papera di Donnarumma sul primo gol di Benzema è finita sulle prime pagine di tutti i giornali. E il portiere azzurro si è beccato anche il voto più basso in pagella sui giornali francesi.

D’altronde il Psg aveva vinto la partita di andata ed era anche in vantaggio dopo il primo tempo del ritorno. Dopo l’errore di Donnarumma e il primo gol del Real si è vista un’altra partita. E gli spagnoli hanno incredibilmente rimontato fino a qualificarsi. Nessuno dopo i primi 60 minuti si sarebbe aspettato l’eliminazione dei parigini.

Donnarumma, rissa con Neymar nello spogliatoio del Psg

I giornali francesi oggi mettono in risalto il forte litigio tra Donnarumma e Neymar nello spogliatoio dopo la partita. Una rissa verbale che non è finita alle mani solo perché i compagni di squadra si sarebbero messi in mezzo.

Il brasiliano ha imputato al portiere di essere il responsabile dell’eliminazione, per via della papera su Benzema. Gigio gli avrebbe risposto che era stato proprio lui (Neymar) a perdere palla nell’azione che ha portato al 2-1 madrileno.

Pagelle Psg: L’Equipe dà 2 a Donnarumma

“Puniti dal re”, titola in prima pagina l’edizione odierna del quotidiano sportivo francese L’Equipe. Nelle pagelle di oggi il quotidiano transalpino assegna un “2” a Donnarumma. E’ infatti un errore del portiere azzurro che propizia la prima rete di Benzema al 61′. “Con il suo brutto rilancio, ha commesso un errore che ha riapre la partita. Era stato comunque vigile fin dai primi secondi anticipando una palla profonda ed effettuando diversi interventi. Non può fare nulla sugli altri due gol ma il danno è fatto”.