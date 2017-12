MILANO – L’unica certezza è che Gigio Donnarumma salterà il derby. Il Milan ha diffuso un comunicato ufficiale dove spiega il problema fisico del calciatore. Tuttavia secondo molti esperti di mercato, dietro a questo forfait potrebbe esserci una cessione del calciatore a gennaio. Insomma il Milan potrebbe già avere un occhio a un futuro prossimo senza l’estremo difensore campano. In quel caso verrebbe ceduto anche il fratello Antonio.

Il comunicato del Milan

Verranno valutate “giorno per giorno” le condizioni di Gianluigi Donnarumma, che salta il derby di coppa Italia di questa sera per un problema nella zona dell’inguine ed è in dubbio anche per l’ultimo impegno del 2017 del Milan, sabato contro la Fiorentina. Come rende noto il club, il portiere “ha effettuato questa mattina controlli strumentali che hanno evidenziato una contrattura con edema infiammatorio dell’adduttore breve della coscia sinistra”. “Il quadro clinico – conclude la nota – verrà valutato giorno per giorno”.

Dove potrebbe andare Donnarumma

La destinazione più probabile è il Psg perché Trapp potrebbe essere ceduto in Premier League e al suo posto potrebbe arrivare il campioncino del Milan. Questo trasferimento sarebbe agevolato da Mino Raiola, procuratore non solamente di Donnarumma ma anche di Verratti, stellina italiana in forza proprio al Psg.

Altre possibili destinazioni sono il Manchester City e il Real Madrid, due club che hanno buoni rapporti con Raiola e che non hanno un portiere di livello Mondiale. Sembra più difficile l’approdo di Donnarumma alla Juventus perché i bianconeri sembrano essersi convinti sulle qualità di Szczesny per il dopo Buffon.