CASTELLAMMARE DI STABIA – La scorsa notte, a Castellammare di Stabia, sono apparse scritte estremamente offensive nei confronti di Gigio Donnarumma.

Scritte contro Donnarumma nella sua città d’origine

Donnarumma, prima di passare al Milan, è nato e ha mosso i suoi primi passi calcistici proprio nella sua Castellammare di Stabia.

I tifosi del Napoli si sono infuriati contro di lui, nonostante dopo si sia scusato, per un video (GUARDATELO QUI) postato sui social dove insultava, per scherzo, lo zio, grande tifoso del Napoli, dopo la parata miracolosa su Milik in Milan-Napoli 0-0, partita che ha compromesso la lotta scudetto della squadra di Maurizio Sarri.

