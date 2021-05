E’ Paolo Maldini ad annunciare l’addio di Gianluigi Donnarumma al Milan. Erano settimane ormai che sembrava tutto scritto, mancava solo l’ufficialità. Ed oggi, tramite il canale Twitch del Milan, è stato l’ex capitano e ora ds, a mettere la parola fine alla storia.

Maldini annuncia l’addio di Donnarumma

“Credo che si debba ringraziare tutti i calciatori che hanno fatto questa stagione incredibile. Gigio è stato leader e spesso capitano. La gente fa fatica a capire cosa voglia dire fare il professionista, che deve essere pronto a cambiare casacca. È difficile da accettare, è sempre più difficile trovare carriere. Bisogna avere rispetto per chi ha dato tanto al Milan, non ci ha mai mancato di rispetto. Le strade si dividono, non posso che auguragli il meglio”.

Donnarumma-Milan, i motivi dell’addio

La storia tra Donnarumma ed il Milan, è finita con un ultimo colloquio tra la dirigenza rossonera e il suo agente Mino Raiola andato in scena due settimane fa, prima del match con la Juventus. Raiola avrebbe chiesto 10 milioni netti per due anni al giocatore, senza commissione per se stesso ma anche senza clausola rescissoria.

Una proposta giudicata indecente dal Milan. C’è il sospetto che Raiola abbia volutamente fatto da sponda a qualche rumour di mercato per cercare di spuntare quanto richiesto al Milan, trovandosi ora col non facile compito di trovare in tempi brevi una squadra che quanto meno si avvicini a quelle cifre richieste. Operazione tutt’altro che scontata in tempi di pandemia.