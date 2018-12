MILANO, STADIO GIUSEPPE MEAZZA ‘SAN SIRO’ – Milan-Torino, partita valida come posticipo della quindicesima giornata del campionato italiano di calcio di Serie A, è iniziata nel segno di Gigio Donnarumma. Il portiere della Nazionale Italiana ha tirato fuori dal cilindro una parata miracolosa su un colpo di testa a botta sicura di Iago Falque.

7′ Torino vicino al vantaggio. Colpo di testa a botta sicura, da due passi, di Iago Falque e parata miracolosa di Gigio Donnarumma in calcio d’angolo. Il portiere di Castellammare di Stabia ha salvato i rossoneri.

La parata miracolosa di Donnarumma su Iago Falque

Di seguito le formazioni ufficiali di Milan-Torino.

MILAN (4-4-2): G. Donnarumma; Calabria, Abate, Zapata, Rodriguez; Suso, Kessié, Bakayoko, Calhanoglu; Higuain, Cutrone. A disposizione: Reina, A. Donnarumma, Conti, Simic, Laxalt, Mauri, Halilovic, Bertolacci, Montolivo, Tsadjout, Castillejo, Torrasi. Allenatore: Gattuso.

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Djidji; Aina, Rincon, Baselli, Meitè, Ansaldi; Iago Falque, Belotti. A disposizione: Ichazo, Rosati, Moretti, Lyanco, Bremer, De Silvestri, Lukic, Soriano, Edera, Parigini, Berenguer, Zaza, Damascan. Allenatore: Mazzarri.

