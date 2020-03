UTAH (STATI UNITI) – Un altro contagiato in casa Utah Jazz, si tratta di Donovan Mitchell, stella della squadra NBA e della Nazionale Statunitense di basket.

Il cestista sarebbe stato contagiato da Rudy Gobert, paziente 1 che ha portato alla sospensione della NBA (National Basket Association).

Gobert ha messo a repentaglio la sua salute, quella dei compagni di squadra e quella degli avversari con alcuni gesti sconsiderati.

Poco prima della partita contro OKC, Gobert ha ironizzato in sala stampa contro il coronavirus toccando tutte le sedie ed i microfoni. Come per dire: “Coronavirus non ti temo”.

Questo suo atteggiamento lo ha condannato. Gobert è stato il primo campione NBA contagiato da coronavirus.

Ma il cestista francese non si è limitato a questo. Ha continuato i suoi sfottò contro il coronavirus anche nello spogliatoio abbracciando e baciando tutti i suoi compagni di squadra.

Questo suo atteggiamento ha portato al contagio di Donovan Mitchell. A scopo precauzionale, sono stati messi in quarantena preventiva, e sottoposti a tampone, gli atleti di Utah Jazz, Okc (dove gioca l’azzurro Danilo Gallinari), Toronto Raptors, Detroit Pistons e Boston Celtics.

La NBA gioca quasi ogni giorno. Per una questione di sicurezza è bene isolare anche gli atleti degli ultimi avversari di Utah Jazz.