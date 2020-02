ROMA – Filippo Magnini è stato fermato per 4 anni dopo una squalifica del doping nel nuoto. Il campione italiano è stato assolto dal Tas di Losanna dall’accusa di doping che gli era costata la squalifica. Magnini ha commentato: “Sapevo di non avere fatto nulla di male, finalmente è stato dimostrato”.

Il nuotatore di 38 anni era stato raggiunto da una squalifica di quattro anni comminata dal Tna italiano, sia in primo che in secondo grado e a Repubblica ha spiegato: “Tenevo gli occhi bassi, quando mi chiedevano di posare per una fotografia pensavo che non sapessero cosa mi fosse successo. Sapevo di non avere fatto nulla di male, finalmente è stato dimostrato. Racconterò tutta la mia storia in un libro che uscirà il 24 marzo per Sperling&Kuper. Si chiamerà ‘la resistenza dell’acqua’, l’ho finito di scrivere oggi”.

Dopo l’annullamento della squalifica, Magnini sui social ha dichiarato: “Ho vinto. Il Tas mi ha assolto in pieno. E’ sempre stato così, le gare le ho sempre vinte negli ultimi metri. Mi hanno insegnato a non mollare mai. Sono sempre stato un atleta e una persona corretta. Tremo dalla gioia”.

All’Ansa il nuotatre ha detto: “Ho vinto, ho sognato e aspettato che la verità venisse fuori: quel giorno è arrivato e ora sono la persona più felice del mondo. Ho sempre avuto fiducia in questi anni durissimi, sono stato piegato da queste accuse ma non sono stato spezzato. Lancio a tutti un messaggio positivo: di non mollare mai se avete ragione la verità viene fuori, le cose possono funzionare. Il vostro capitano è tornato, può succedere di tutto”.

(Fonte ANSA e Repubblica)