Kontiolathi (FINLANDIA) – Seconda coppa del mondo di biathlon consecutiva per Dorothea Wierer. L’azzurra, grazie all’11/o posto nella pursuit nella tappa di cdm di Kontiolathi in Finlandia si aggiudica il trofeo di cristallo per il secondo anno consecutivo.

La vittoria di tappa è andata alla francese Simon, terza l’altra azzurra, Lisa Vittozzi.

“A pensarci è pazzesco. Sono contentissima, ieri ho fatto la mia peggior gara, oggi mi sarei accontentata anche del secondo posto”.

Così Dorothea Wierer commenta a caldo la vittoria della seconda coppa del mondo consecutiva. Una stagione da incorniciare quella dell’altoatesina reduce dai successi ai mondiali di Anterselva.

“Non pensavo in una stagione così – aggiunge – Ora ho bisogno di tempo per capire. E’ stata dura”.

I complimenti della Juventus alla Wierer: “Congratulazioni, Dorothea Wierer, per un’altra vittoria della Coppa del Mondo di Biathlon!#JSport”.

Poco dopo, sono arrivati quelli del Coni su Twitter: “La Coppa del Mondo generale e il trofeo della mass start. Ancora una volta Dorothea #Wierer si conferma la più forte di tutte #KON20 #biathlon @Fisiofficial”.

Tra i tanti complimenti social, sono arrivati anche quelli del Team Italia: “NON MOLLA MAIIIIII! 💪 Nell’ultima gara di Kontiolahti Dorothea #Wierer difende il pettorale giallo, per il secondo anno consecutivo è lei la regina di Coppa del Mondo! E andiamo #ItaliaTeam! 💙 #KON20”

(fonte ANSA).