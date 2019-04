Douglas Costa, elastico con tunnel: la super giocata in Ajax-Juventus

AMSTERDAM – La Juventus ha pareggiato 1-1 con l’Ajax nell’andata dei quarti di finale di Champions League. I bianconeri hanno segnato con Cristiano Ronaldo su assist di Cancelo, hanno colpito un palo con Douglas Costa e hanno subito il pareggio dei padroni di casa con David Neres dopo uno svarione dello stesso Cancelo. L’ingresso in campo di Douglas Costa nella ripresa ha reso la Juventus più pericolosa in fase offensiva. L’attaccante brasiliano spopola sui social network per una super giocata: elastico con tunnel.

Douglas Costa show, tifosi attaccano Allegri: “Andava inserito prima”.

Dando una occhiata ai social network, piovono critiche nei confronti di Allegri, responsabile di non aver fatto giocare di più Douglas Costa, calciatore che nella ripresa ha fatto la differenza con giocate mostruose. Riportiamo di seguito alcuni commenti postati sui social dai tifosi della Juventus.

Caronte ha scritto: “Quanto mi era mancato Douglas Costa ! Sto asino 😅”, “Paulo Dybala per dimostrare di meritarsi di giocare, dovrebbe fare, non dico come Ronaldo, ma almeno come Douglas costa…”, Floriana ha scritto: “Quanto mancavi in campo❤️ Douglas Costa”, Esteban ha scritto: “Dybala e Douglas Costa fanno le riserve a Mandzukic,per ricordare. Piango.”.

Caribbean ha scritto: “Douglas Costa dovrebbe giocare di più…”, Pier ha scritto: “Douglas Costa fenomenale. Con questo tweet non voglio fare le percentuali sulle colpe di chi non lo fare giocare tra allenatore, società ecc ma non si può pensare di trattare sto giocatore come un Krasic qualsiasi, pazzesco”.