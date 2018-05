NAPOLI – Polemica furiosa a margine dei festeggiamenti della Juventus per la conquista del settimo scudetto consecutivo. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Nel corso di una diretta Instagram, Douglas Costa ha inquadrato dei tifosi della Juventus che mostravano una bara azzurra con la scritta Insigne, e altri tifosi bianconeri che esponevano la scritta “Napoli m…” su una maglietta.

Il Napoli ha replicato alla diretta social di Douglas Costa con un post dove richiamava all’ordine la Juventus per questo gesto di cattivo gusto.

Ma il tweet del Napoli non ha raccolto solamente l’apprezzamento da parte dei tifosi campani, è stato anche bersagliato di post di tifosi della Juventus che ricordano al Napoli un grave scivolone passato, quando sul pullman sociale degli azzurri comparse un annuncio mortuario sulla Juventus nel corso dei festeggiamenti per la conquista di una vecchia Coppa Italia, quella del 2012.

Altri tifosi della Juventus hanno replicato al Napoli ricordando il dito medio di Sarri nei confronti dei tifosi bianconeri, il tecnico si giustificò dicendo che il suo gesto era in risposta a degli insulti nei suoi confronti.

I contenuti del post del brasiliano – del quale da’ conto anche il quotidiano Il Mattino – hanno suscitato indignazione a Napoli e sui social (con botta e risposta tra tifosi anche sul profilo del giocatore bianconero che, nel frattempo, ha rimosso il video) e il club azzurro ha risposto, nella notte, con un post Twitter in cui si mostra la screenshot della bara.

“Siamo veramente indignati – scrive il Napoli – per l’atteggiamento vergognoso e offensivo tenuto da alcuni calciatori della Juventus. Gesti gravi che offendono la dignità di un popolo e di un napoletano come Insigne. E’ inaccettabile”.

