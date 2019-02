ROMA – Dopo l’infortunio in campo e il pericoloso schianto sull’A14, Douglas Costas è subito volato a Parigi per partecipare alla festa di compleanno di Neymar e la Juventus sembrerebbe non aver gradito il viaggio lampo in Francia.

Secondo quanto si apprende, scrive la Gazzetta dello Sport, non è nello stile dei bianconeri far festa a poche ore da un incidente pericoloso. Douglas Costa non sarà multato per essere andato al party esclusivo dell’amico Neymar, ma quella fuga parigina documentata sui social non è proprio piaciuta al club torinese: troppo fresco lo schianto sulla A4 che per fortuna non ha lasciato conseguenze.