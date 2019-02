Douglas Costa, like al Manchester United dopo il compleanno di Neymar: il brasiliano è un caso

TORINO – In casa Juventus, è scoppiato il caso Douglas Costa. Il brasiliano continua a rimanere sotto ai riflettori per fatti che non c’entrano nulla con le sue prestazioni calcistiche. Dopo l’incidente d’auto, ed il blitz a Parigi al compleanno di Neymar, ecco il like ad un articolo che parla del suo passaggio al Manchester United la prossima estate. Poi Douglas Costa ha cancellato tutto ma ormai era troppo tardi…

Douglas Costa, dopo l’incidente blitz a Parigi al compleanno di Neymar

“Douglas Costa? Giusto svagarsi, ma bisogna essere bravi a gestirsi”. Allegri torna sul periodo movimentato dell’esterno brasiliano, tra l’incidente stradale di lunedì scorso sulla A4 Torino-Milano e la sua partecipazione la serata stessa alla festa di Neymar a Parigi, che ha raccolto critiche su social:

“Douglas ha iniziato la stagione molto bene – ha riassunto l’allenatore bianconero -, poi ha fatto una cavolata contro il Sassuolo (sputo in faccia a Di Francesco, ndr) e si è preso 4 giornate di squalifica, ha faticato un po’ a rientrare in forma. Il resto è vita privata, come in tutte le cose ai miei calciatori dico di essere bravi a gestirsi dentro e fuori dal campo”.