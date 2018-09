TORINO – “Ho sbagliato, voglio scusarmi con tutti per la reazione che ho avuto”. Douglas Costa si scusa con un post sui social per lo sputo in faccia a Di Francesco nel finale di Juve-Sassuolo. “Vorrei scusarmi – scrive – con tutti i tifosi della Juventus per questa reazione. Mi scuso anche con i compagni di squadra che sono sempre con me nei momenti belli e in quelli brutti. Ho fatto un errore, ne sono consapevole. Ma questo atteggiamento isolato non corrisponde a quello che ho sempre dimostrato nella mia carriera”.

“Forse c’era un fallo, ma questi episodi non devono succedere. Non dobbiamo cadere nelle provocazioni. Era una partita in discesa, chiusa, e invece non abbiamo giocato di squadra, volevamo dribblare un po’ tutti. Perché gli altri entrano, qualcuno si innervosisce e succede quello che è successo”.

Così l’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, commenta ai microfoni di Sky il gol subito nel finale dal Sassuolo e l’espulsione di Douglas Costa. “Noi dobbiamo essere bravi – ha aggiunto -, solo episodi come questi possono metterci in difficoltà” “Ronaldo in ansia per il gol? Io no. Era andato vicino a segnare già nelle prime tre partite. Oggi era stato un po’ frettoloso in qualche occasione, poi il calcio toglie e dà, è arrivato quel palo e quindi il gol”.