ROMA – Douglas Costa si è reso protagonista di un gesto, lo sputo a Federico Di Francesco, e il Giudice Sportivo emetterà la sua sentenza per punire il calciatore della Juventus.

Il caso però non è così banale come sembra. Infatti lo sputo viene considerato dal regolamento come una condotta violenta e sarebbe, in teoria, meritevole di tre giornate di squalifica. Ma il Giudice Sportivo ha ricevuto dalla Procura della Figc la richiesta di prova tv per Douglas Costa per un tentativo di gomitata a Di Francesco, che non è andato a segno. Se il giudice ravviserà la violenza le giornate saranno 6 e la pena sarà esemplare.

L’arbitro Chiffi, che ha diretto Juventus-Sassuolo, ha sbagliato quando il brasiliano della Juve, nel suo secondo momento di follia, ha cercato di colpire con una testata Di Francesco sotto gli occhi del direttore di gara che si è limitato ad un cartellino giallo. La testata non potrà dunque essere oggetto di prova tv ma il nodo, oltre allo sputo (meritevole di per sé di tre giornate), è il primo episodio, ovvero la gomitata.

Se Chiffi non ha visto la gomitata (il referto è come sempre decisivo), la pena potrebbe raddoppiare. In quel caso insomma, oltre alle gare contro Frosinone, Bologna e Napoli, il brasiliano salterebbe anche Udinese, Genoa e Empoli per rientrare in campo solo ai primi di novembre contro il Cagliari.