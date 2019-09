NAPOLI – E’ sempre polemica a distanza tra Juventus e Napoli, anche durante la sosta del campionato per gli impegni delle Nazionali. Nelle ultime ore è spuntato sui social network e su YouTube (video in fondo all’articolo) un comportamento provocatorio di Douglas Costa subito dopo l’autorete di Koulibaly che ha deciso la sfida scudetto tra la Juventus e il Napoli.

Molti tifosi del Napoli, disperati per l’autogol del loro beniamino, non si erano accorti in tempo reale del comportamento del brasiliano della Juventus ma in loro “soccorso” sono arrivati i social network.

Dopo l’autogol di Koulibaly, Douglas Costa si è girato verso i tifosi del Napoli che erano presenti allo Stadium di Torino e ha iniziato a baciarsi più volte la maglietta. Il suo comportamento non è passato inosservato nemmeno ai calciatori in campo visto che ad un certo punto un giocatore del Napoli gli si avvicina per farlo smettere. Le immagini non sono chiare ma dovrebbe trattarsi di José Maria Callejon.

Le due tifoserie si odiano e questo comportamento di Douglas Costa non ha fatto altro che gettare ulteriore benzina sul fuoco su una rivalità che non ha bisogno di stimoli per scatenarsi in tutta la sua ferocia.

I tifosi del Napoli si stanno sfogando sui social network definendo questo comportamento di Douglas Costa “Totalmente anti sportivo”. Altri scrivono: “In pieno ‘stile’ Juventus”. Altri ancora: “Stava esultando come se avesse segnato lui. Come se avesse appena vinto la Coppa del Mondo. Invece si trattava solamente di un autogol e solamente di una partita della seconda giornata di campionato”.

Altri hanno tracciato la netta distinzione tra il comportamento di Douglas Costa e quello di Chiellini che al termine della partita è andato a consolare Koulibaly per l’autogol.

