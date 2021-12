Dove vedere i sorteggi di Champions League ed Europa League in streaming e diretta tv. Si sono conclusi i gironi di Champions ed Europa League, con un bilancio che premia le italiane solo a metà. In Champions League, infatti, la Juventus è l’unica italiana che si è qualificata come prima, seconda l’Inter, eliminate il Milan e l’Atalanta, che continua il suo cammino europeo in Europa League. In Europa League sono passate da seconde sia il Napoli che la Lazio. La Roma, invece, supera il turno di Conference League come prima nel girone.

Dove vedere i sorteggi di Champions League ed Europa League: data e orario del sorteggio

L’appuntamento con i sorteggi di Champions League ed Europa League è fissato per oggi 13 dicembre in diretta da Nyon dalle 12. Segue quello di Conference League dalle 14. Per quanto riguarda la diretta tv, è possibile seguire i sorteggi su Sky Sport 24 e Sky Sport Football, in chiaro sul canale 20 di Mediaset e sul sito ufficiale della UEFA. Per quanto riguarda invece la diretta streaming, è possibile seguire l’evento su Sky Go, Now TV e Amazon Prime Video.

Champions League: le fasce del sorteggio

TESTE DI SERIE

Ajax

Bayern Monaco

Liverpool

Manchester City

Manchester United

Real Madrid

JUVENTUS

Lille

NON TESTE DI SERIE

Atletico Madrid

INTER

Paris St. Germain

Sporting Lisbona

Chelsea

Villarreal

Benfica

Salisburgo

Europa League: le fasce del sorteggio

Al sorteggio partecipano 16 squadre che dovranno giocarsi i sedicesimi: le otto seconde classificate della fase a gironi dell’Europa League (teste di serie) e le otto terze classificate nella fase a gironi di Champions League (non teste di serie). Le prime classificate dei gironi di Europa League passano direttamente agli ottavi.

TESTE DI SERIE

Glasgow Rangers

Real Sociedad

NAPOLI

Olympiacos

LAZIO

Sporting Braga

Betis Siviglia

Dinamo Zagabria

NON TESTE DI SERIE

Lipsia

Porto

Borussia Dortmund

Sheriff Tiraspol

Barcellona

ATALANTA

Siviglia

Zenit San Pietroburgo

Conference League: le fasce del sorteggio

Il sorteggio riguarda i sedicedimi di Conference League. Le seconde classificate dei gironi di Conference League (teste di serie) sono sorteggiate contro le terze della fase a gironi di Europa League (non teste di serie).

TESTE DI SERIE

Maccabi Tel Aviv

Partizan Belgrado

Bodo/Glimt

Randers FC

Slavia Praga

Paok

Qarabag

Vitesse / Tottenham

NON TESTE DI SERIE

Celtic

Fenerbahce

Sparta Praga

Psv Eindhoven

Leicester

Olympique Marsiglia

Midttjylland

Rapid Vienna

SQUADRE QUALIFICATE AGLI OTTAVI