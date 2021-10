Dove vedere le partite di Serie A su Dazn e Sky: il palinsesto dell’undicesima giornata di campionato

Dove vedere le partite di Serie A in diretta tv e streaming su Dazn e Sky. Le partite dell’undicesima giornata di campionato sono in programma da sabato 30 ottobre fino a lunedì primo novembre. Saranno disponibili tutte su Dazn e tre in coesclusiva su Sky.

Si parte il 30 ottobre alle 15 con Atalanta-Lazio per terminare la giornata lunedì alle 20,45 con Bologna-Cagliari.

30/10 15:00 Atalanta-Lazio DAZN

30/10 18:30 Verona-Juventus DAZN

30/10 20:45 Torino-Sampdoria DAZN/SKY

31/10 12:30 Inter-Udinese DAZN/SKY

31/10 15:00 Fiorentina-Spezia DAZN

31/10 15:00 Genoa-Venezia DAZN

31/10 15:00 Sassuolo-Empoli DAZN

31/10 15:00 Salernitana-Napoli DAZN

31/10 20:45 Roma-Milan DAZN

01/11 20:45 Bologna-Cagliari DAZN/SKY

Quanto costa vedere la Serie A su Dazn e Sky

Per vedere le partite su Dazn è necessario l’abbonamento alla piattaforma streaming (i costi variano dai 19,99 euro al mese per i vecchi clienti ai 29,99 per i nuovi). Su Sky è necessario l’abbonamento per il pacchetto calcio (5 euro al mese) e le partite saranno disponibili anche in streaming su pc, smartphone e tablet grazie all’app SkyGo

Chi invece intende disporre del servizio Timvision può visualizzare tre partite a giornata. Il costo dell’offerta Timvision Calcio e Sport è di 19,99 euro al mese per un anno. Anche Now TV, la piattaforma in streaming di Sky, propone tre match del campionato per ogni giornata.