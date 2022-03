Ciro e forse non poteva essere diversamente. Domenica è nato il primo figlio dell’attaccante del Napoli e di sua moglie Kat Kerkhofs, diva televisiva in Belgio. E i due, ormai innamorati di Napoli, hanno deciso di chiamare il piccolo col nome più napoletano possibile: Ciro. Ma non solo. Ciro è anche come Mertens viene chiamato dai tifosi azzurri.

Rinnovo ancora possibile?

Una nuova promessa di legame tra Napoli e Mertens che è recordman assoluto per il numero dei gol segnati con la maglia azzurra a quota 144 gol, un legame che potrebbe finire alla fine di questa stagione, visto che scade il suo contratto con il club e fino a ora mancano elementi per il rinnovo che resta però possibile.

Il problema è ovviamente l’ingaggio. Ciro senior, infatti, guadagna 4 milioni tondi tondi.

De Laurentiis, il taglio agli ingaggi e l’Inter

De Laurentiis – si legge sulla Gazzetta dello Sport – non ha intenzione di mantenere queste condizioni, considerando la politica di riduzione del monte ingaggi che vuole mettere in atto. Una strategia che dovrebbe abbattere i costi relativi agli stipendi del 30%.

Su Mertens resta vigile l’Inter: “Il piano di Marotta e Ausilio per rinforzare la rosa di Inzaghi prevede l’acquisto, magari a parametro zero, di un giocatore esperto per il reparto offensivo. L’esperienza e la qualità garantita dal belga potrebbe fare al caso dei nerazzurri”.