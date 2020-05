Dries Mertens, Inter o Roma? Repubblica: “Accordo con i nerazzurri”

ROMA – Dries Mertens va all’Inter. O forse alla Roma.

Insomma: dove andrà alla fine Dries Mertens?

L’attaccante del Napoli, classe ’87, in scadenza di contratto, in queste ore è accostato con sempre più insistenza a Inter e Roma.

Scrive La Repubblica:

Dries Mertens va all’Inter. Un colpo importante per i nerazzurri, che si aggiudicano le prestazioni del belga del Napoli, inseguito anche dal Chelsea, a parametro zero visto che il suo contratto con la società partenopea scadrà a giugno. I rapporti tra l’entourage del giocatore e il club meneghino si sono intensificati negli ultimi giorni, ed è stato trovato un accordo di massima per un contratto biennale.

Tutto fatto? Forse.

Scrive, per esempio, la Gazzetta dello Sport:

Dries Mertens: un sogno o poco più, al momento. Ma, in assoluto, da mesi è il primo nome che Fonseca ha fatto a Petrachi. La sensazione, però, è che per il belga anche a Trigoria nutrano pochissime speranze, mentre gli altri obiettivi sono più concreti.

Quindi l’Inter sembra un po’ più in vantaggio della Roma.

Anzi: la Repubblica dice che è stato già trovato l’accordo.

Riuscirà l’Inter a chiudere per l’attaccante belga? Non resta che aspettare le conferme ufficiali. (Fonti: La Repubblica, La Gazzetta dello Sport).