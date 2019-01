TULUM (MESSICO) – Dries Mertens turista in Messico per visitare i luoghi resi famosi dalla serie tv “Narcos”. Il calciatore del Napoli ha visitato la storica residenza messicana di Pablo Escobar, signore della droga colombiano, che ora è un hotel di lusso. Il campione belga ha caricato il tutto sulle storie di Instagram mettendo come sottofondo dei post la musica di Narcos.

La serie tv Narcos racconta eventi reali connessi alle vicende di alcuni dei più noti signori della droga e il lavoro delle forze dell’ordine che cercano di fermarne i loro affari illeciti.

Pablo Escobar è uno dei più noti e ricchi trafficanti di cocaina della storia. Conosciuto come Il Re della cocaina, è considerato come il criminale più ricco in assoluto, con un patrimonio stimato di oltre 40 miliardi di dollari nei primi anni novanta.

Gli aggiornamenti Instagram di Dries Mertens

