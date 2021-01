Didier Drogba si separa dalla moglie Lalla Diakate dopo 20 anni tra fidanzamento e matrimonio. Una scelta presa, a quanto sembra, dopo l’uscita di un video intimo divenuto virale negli ultimi tempi che vedeva l’ex attaccante del Chelsea protagonista di un filmato mentre è a letto con una ragazza mezza nuda. La donna in questione non è la moglie e per questo motivo Didier Drogba ha voluto dare una spiegazione sull’accaduto.

“Non ho l’abitudine di discutere della mia vita personale – ha scritto su Instagram -. Ma a causa delle speculazioni dei media, posso confermare che, purtroppo, l’anno scorso, dopo 20 anni di convivenza, io e Lalla abbiamo preso la difficile decisione di separarci. Restiamo persone vicine. Soprattutto, volevamo proteggere i nostri figli e la privacy della nostra famiglia. Dio vi benedica”.

Drogba e quell’amicizia con Elisabetta Canalis

Drogba anni fa, finì al centro del gossip nostrano, per un presunto flirt con Elisabetta Canalis. Quando giocava ancora in Inghilterra, Drogba e l’ex Velina, pare fossero stati avvistati a Los Angeles, città in cui viveva la showgirl italiana. L’ ivoriano, secondo quanto emerse in quel periodo, avrebbe trascorso con lei alcuni giorni approfittando di una piccola pausa per un leggero infortunio in cui era incorso.

Ma i due erano già stati immortalati dai fotografi, qualche settimana prima, in Italia, a Roma, mentre, tentando il depistaggio, uscivano separati da un noto albergo della capitale. Tante sono state le smentite da parte dei diretti interessati e dell’enturage della showgirl che ha sempre escluso qualunque legame con l’ex calciatore. Entrambi infatti dichiararono di essere solo buoni amici. (fonte CORRIERE DELLO SPORT)