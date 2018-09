DUDELANGE (LUSSEMBURGO) – Dudelange-Milan 0-0. Partita valida per la prima giornata della fase a gironi di Europa League.

La prima occasione da gol è per il Milan. Colpo di testa di Castillejo al 5′ su cross di Rodriguez con palla fuori di un soffio. Milan ancora vicino al gol al 7′ con Castillejo. L’attaccante spagnolo ha colpito ancora una volta con la testa ma anche in questa circostanza il pallone è terminato sul fondo. Milan vicino al gol con Higuain al 23′. L’attaccante argentino ha dribblato Malget ma ha sbagliato clamorosamente davanti a Frising.

FORMAZIONI UFFICIALI

DUDELANGE (4-4-2): Frising; Malget, Schnell, Prempeh, El Hriti; Stolz, Couturier, Stelvio, Kruska; Turpel, Sinani. All.Toppmoller

MILAN (4-3-3): Reina; Abate, Caldara, Romagnoli, Laxalt; Bertolacci, Mauri, Bakayoko; Castillejo, Higuain, Borini. All. Gattuso

