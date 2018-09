DUDELANGE (LUSSEMBURGO) – Dudelange-Milan 0-1, gol: Gonzalo Higuain 58′. Partita valida per la prima giornata della fase a gironi di Europa League.

Buona la prima per il Milan. La squadra allenata da Rino Gattuso ha esordito in Europa League con una vittoria di misura sul campo del Dudelange. Il match è stato decisivo da Gonzalo Higuain, ancora a segno dopo la rete in campionato contro il Cagliari, su assist di Castillejo. Il Milan ha giocato meglio ed è andato più volte vicino al raddoppio con lo stesso Higuain e con Borini che ha colpito un palo da due passi.

La cronaca

La prima occasione da gol è per il Milan. Colpo di testa di Castillejo al 5′ su cross di Rodriguez con palla fuori di un soffio. Milan ancora vicino al gol al 7′ con Castillejo. L’attaccante spagnolo ha colpito ancora una volta con la testa ma anche in questa circostanza il pallone è terminato sul fondo. Milan vicino al gol con Higuain al 23′.

L’attaccante argentino ha dribblato Malget ma ha sbagliato clamorosamente davanti a Frising. Milan vicino al vantaggio al 38′, Caldara è saltato più in alto di tutti sugli sviluppi di un calcio d’angolo per il Milan ma il suo colpo di testa è terminato alto sopra la traversa del Dudelange. Fine primo tempo, 0-0 tra Dudelange e Milan. I rossoneri hanno sfiorato il gol con Castillejo, Higuain e Caldara ma non sono riusciti a sbloccare la partita.

Al 50′, miracolo di Frising su un tiro a botta sicura di Gonzalo Higuain. Milan in vantaggio al 58′, rete di Higuain su assist di Castillejo. L’argentino ha calciato di prima intenzione e ha trafitto il portiere avversario con una conclusione ravvicinata che è stata deviata in fondo al sacco da una deviazione di un difensore. Nel finale di partita il Milan ha sfiorato il raddoppio con Borini, che ha colpito un palo su assist di Castillejo, e con Higuain, che ha chiamato Frising all’intervento prodigioso. Il Milan ha vinto in Lussemburgo e ha iniziato bene la sua Europa League.

Le pagelle di Dudelange-Milan 0-1

DUDELANGE (4-4-2): Frising 8; Malget 6, Schnell 6, Prempeh 6, El Hriti 6; Stolz 6, Couturier 5.5, Stelvio 5.5, Kruska 5.5; Turpel 5, Sinani 5. Subentrati: Stumpf 6, Melisse 6 e Perez sv. All.Toppmoller 6

MILAN (4-3-3): Reina 6; Abate 6, Caldara 6.5, Romagnoli 6, Laxalt 6; Bertolacci 6, Mauri 6, Bakayoko 6; Castillejo 7, Higuain 7.5, Borini 6.5. Subentrati: Kessie 6, Calhanoglu 6 e Halilovic sv. All. Gattuso 6.5.

Gli highlights di Dudelange-Milan 0-1

Gol di Higuain su assist di Castillejo

LEGGI ANCHE:

Classifica, calendario, risultati e marcatori del campionato di Serie A.

Come funziona l’abbonamento a Dazn per vedere le partite di Serie A.

I siti legali dove vedere in streaming le partite di calcio.