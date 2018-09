Dudelange-Milan streaming e diretta tv, dove vedere Europa League

MILANO – Il match tra Milan e Dudelange si giocherà al Josy Barthel di Lussemburgo: appuntamento alle ore 21 del 20 settembre 2019.

DOVE VEDERE DUDELANGE-MILAN IN TV E STREAMING.

Dudelange-Milan sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su TV8 e su Sky, precisamente su Sky Sport Uno e Sky Sport canale 252. Match in diretta streaming sul sito di TV8 e su Sky Go attraverso tablet, pc e smartphone.

DUDELANGE (5-4-1): Joubert; Jordanov, Malget, Bisevac, Cruz, El Jritl; Sinani, Courturler, Kruska, Stolz; Turpel. A disposizione: Bonnefoi, Frising, Goncalves, Prempeh, Schnell, Dramè, Skenderovic, Melisse, Kakoko, Kruska, Benzouien, Jensen, Pokar, Protin, Ibrahimovic, Yéyé. Allenatore: Toppmöller.

MILAN (4-3-3): Reina; Abate, Caldara, Romagnoli, Laxalt; Bakayoko, Biglia, Bonaventura; Suso, Higuain, Castillejo. A disposizione: G.Donnarumma, A.Donnarumma, Calabria, Musacchio, Zapata, R.Rodriguez, Mauri, Bertolacci, Kessie, Borini, Calhanoglu. Allenatore: Gattuso.

Milan all’esordio stagionale in Europa. Gattuso riparte dallo scorso anno e dall’eliminazione per mano dell’Arsenal in Europa League. Questa volta i rossoneri cercheranno di onorare la competizione arrivando fino in fondo (come fatto in Coppa Italia lo scorso anno). Gattuso dovrebbe confermare Higuain al centro dell’attacco e dovrebbe schierare Suso e Castillejo al suo fianco. Tra i pali, probabile esordio per Pepe Reina, arrivato in estate dal Napoli tra lo stupore generale (alcuni pensavano alla cessione di Donnarumma che poi non si è concretizzata).

LEGGI ANCHE:

Come funziona l’abbonamento a Dazn per vedere le partite di Serie A.

I siti legali dove vedere in streaming le partite di calcio.