Duvan Zapata mostra i muscoli, quest’anno ha fatto meglio di Cristiano Ronaldo

ROMA – Uno dei segreti dell’Atalanta “formato Champions” è Duvan Zapata. Il centravanti colombiano sta disputando una stagione straordinaria. Nella classifica marcato del campionato italiano di calcio di Serie A è secondo solamente a Fabio Quagliarella. Duvan Zapata ha segnato 22 gol mentre Quagliarella guarda tutti dall’alto verso il basso con 25 reti all’attivo.

Duvan Zapata meglio di Cristiano Ronaldo, i suoi numeri stagionali sono incredibili.

I numeri di Duvan Zapata sono comunque impressionanti. In questo campionato, ha fatto meglio di Cristiano Ronaldo, non dell’ultimo arrivato. Duvan Zapata ha segnato 22 gol mentre Cristiano Ronaldo è fermo a 21 marcature. Ma Zapata non è solamente gol è anche assist e lavoro di sacrificio per la squadra. Il colosso colombiano ha realizzato ben 7 assist nel corso di questa stagione, numeri più da numero dieci che da centravanti. Duvan è anche molto abile a giocare spalle alla porta facendo salire la squadra.

Gasperini cercava un centravanti simile da anni. Duvan è un Petagna che segna molto di più (anche se quest’anno il centravanti della Spal non è andato di certo male…). Zapata è abile a finalizzare il gioco creato dai compagni di squadra e si intende a meraviglia con i compagni di reparto Josip Ilicic e Alejandro Gomez.

Dopo aver segnato contro la Lazio, Duvan ha mostrato i muscoli guidando la rimonta della sua squadra. Grazie a questo successo, l’Atalanta si porta a meno uno dall’Inter terzo in classifica e allunga su Roma, Torino e Milan a tre giornate dal termine del campionato italiano di calcio di Serie A.