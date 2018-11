TORINO – Nel 2018 tutto è possibile. Anche che Dybala riesca a trovare quel piccoletto che era diventato virale sui social network grazie alle sue prodezze con la maglia della Juventus con tanto di esultanza con la “Dybala Mask”.

Si chiama Amir, ha 10 anni e vive con la sua famiglia in Iran a Dehdasht, dove gioca in una squadra locale. Ama il campionato italiano, e non c’è nemmeno bisogno di specificare quale sia il suo idolo…

Amir gioca sempre con la maglia numero dieci della Juventus, quella indossata da Dybala, e dopo ogni rete esulta con la Dybala Mask. E’ considerato uno delle più grandi promesse del calcio iraniano e presto potrebbe realizzare il suo sogno di incontrare il suo idolo Paulo Dybala.

Tutto questo è stato reso possibile dall’intervento della tv iraniana che ha letto l’appello social di Dybala, che era alla ricerca di questo misterioso bambino, e lo ha aiutato a trovarlo. Un’altra favola a lieto fine nel mondo del calcio.

LEGGI ANCHE:

Classifica, calendario, risultati e marcatori del campionato di Serie A.

Come funziona l’abbonamento a Dazn per vedere le partite di Serie A.

I siti legali dove vedere in streaming le partite di calcio.

This is a video of 10-year old Amir that was broadcast on Iranian TV. When asked about Juve he said that he was sad to see Buffon leave because “With Paulo (Dybala), Cristiano & Buffon, Juve would’ve been invincible.” He ended with “I dream of visiting Italy.” CC: @PauDybala_JR. pic.twitter.com/lzRqVPDA04

— Tarek Khatib (@ADP1113) 15 novembre 2018