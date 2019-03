Dybala, infortunio nel riscaldamento. Salta Juventus-Empoli, tifosi preoccupati sui social

TORINO – Dopo Cristiano Ronaldo, anche Paulo Dybala è stato messo ko da un infortunio. L’attaccante argentino avrebbe dovuto giocare Juventus-Empoli ma si è fatto male durante il riscaldamento pre partita. Dybala si è toccato la coscia e ha fatto segno ad Allegri di non essere in grado di giocare la partita. I medici gli hanno dato ragione ed Allegri ha dovuto lanciare dal primo minuto Bentancur al posto di Dybala.

Dybala infortunio nel riscaldamento, tifosi preoccupati sui social

L’infortunio dell’attaccante argentino, che è arrivato dopo quello di Cristiano Ronaldo, ha preoccupato e non poco i tifosi della Juventus. Ecco alcuni commenti dei fan bianconeri da Twitter. “Dybala si è fatto male il giorno in cui doveva partire titolare ” “Dybala OUT per risentimento muscolare”, “Douglas Costa,Cuadrado,Ronaldo e oggi Dybala,un ecatombe con gli infortuni”, “Mi sono appena collegata e leggo Dybala rotto e partita giocata male ok bene dai abbiamo da lamentarci anche oggi” e “La peggior stagione di Dybala è comunque superiore alla miglior stagione di Bernardeschi”.

Cristiano Ronaldo lavora duramente per recuperare dall’infortunio

Poco prima dell’inizio di Juventus-Empoli, che è costretto a saltare per l’infortunio patito con la nazionale portoghese, Cristiano Ronaldo ha pubblicato un video del suo allenamento in piscina. “Lavorando sodo per la mia ripresa”, scrive CR7 su Instagram.

Le bracciate di Ronaldo con i pesi alla caviglie hanno naturalmente raccolto la consueta messe di visualizzazioni, quasi 5 milioni in due ore.

fonte: Ansa.