BUENOS AIRES – La storia d’amore tra il calciatore della Juventus e della Nazionale Argentina Paulo Dybala e l’attrice e showgirl argentina Oriana Sabatini procede a gonfie vele. La coppia ha appena condiviso una foto su Instagram con un bacio appassionato. Dopo aver archiviato la relazione sentimentale con Antonella Cavalieri, Dybala ha ritrovato il sorriso con Oriana Sabatini.

Chi è Oriana Sabatini.

Oriana Sabatini è un’attrice e showgirl che è molto popolare in Argentina sia per le sue qualità artistiche che per il fatto che è figlia d’arte perché il padre è un attore e imprenditore, mentre la madre – Catherine Fulop – è un’attrice venezuelana. Ma non finisce qui, la Sabatini ha un fisico scolpito perché ha lo sport nel sangue dato che è la nipote della tennista Gabriela Sabatini.

La Sabatini è diventata popolare in Argentina grazie alla telenovela «Aliados». Da lì ha iniziato ad essere vista come una icona di stile per le giovani argentine e molte aziende di moda hanno deciso di puntare su di lei come donna immagine.

La Sabatini è considerata anche una influencer perché è seguita da milioni di follower ed i suoi post ricevono in media 500mila like. Dybala ha iniziato a corteggiarla quando era ancora fidanzato con Antonella Cavalieri. Le prove sono molti messaggi con cuoricini postati dallo stesso Dybala sul profilo Instagram ufficiale della Sabatini.

Quale sarà il futuro di Dybala? L’argentino è tra la Juve ed il Psg…

Prima di partire per la Coppa America, Dybala aveva deciso di restare alla Juventus dopo l’addio del “nemico” Allegri. L’attaccante argentino era (e probabilmente è ancora) convinto di potersi rilanciare ad alti livelli con Sarri ma negli ultimi giorni ha ricevuto una proposta dal Psg che lo starebbe facendo tentennare.

I francesi lo vogliono per sostituire il partente Neymar, per questo motivo alcuni media hanno ipotizzato lo scambio tra l’argentino ed il brasiliano con conguaglio al Psg.