Il Barcellona vorrebbe Paulo Dybala e sarebbe pronto a proporre Griezmann alla Juventus. A riportare il possibile scambio di calciomercato è il quotidiano francese L’Equipe.

Barcellona pensa a uno scambio con la Juve: Griezmann per Dybala

Come scrive il quotidiano, l’attaccante francese, dopo l’arrivo del “Kun” Aguero e di Memphis Deay in blaugrana, sembra in uscita e potrebbe essere usato dal Barcellona in qualche scambio di calciomercato. La rivoluzione del reparto offensivo, però, potrebbe non essere ancora finita. Il club spagnolo sarebbe interessato a Dybala e potrebbero formalizzare la proposta nei prossimi giorni. Un’operazione che coinvolgerebbe due grandi stelle e che potrebbe rimescolare gli equilibri del calcio italiano ed europeo.

Dybala tratta il rinnovo con la Juventus

Juve e Barcellona, inoltre, sarebbero già in contatto per Pjanic, che potrebbe anche lui rientrare nell’operazione. Da capire, però, le intezioni della società bianconera che è in trattativa con Dybala per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2022. L’idea del Barcellona, però, potrebbe tentare la dirigenza bianconera: con Paulo Dybala, infatti, potrebbe mettere a bilancio una grande plusvalenza e, allo stesso tempo, arrivare ad un top player.