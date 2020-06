TORINO – Il futuro di Paulo Dybala è in bilico.

Il calciatore argentino ha parlato di un possibile rinnovo con la Juventus facendo intendere come la situazione sia in fase di stallo.

Poi Paulo Dybala ha parlato del possibile trasferimento al Barcellona dell’amico Lionel Messi.

Le dichiarazioni rilasciate dall’attaccante della Juventus in un’intervista alla Cnn sono riportate da corrieredellosport.it.

“Al momento non c’è nulla, davvero. Ho ancora un anno e mezzo di contratto, che non è molto, e capisco che con tutto quello che è successo (Coronavirus, ndr) non è facile per il club, ma altri giocatori hanno anche rinnovato.

Quindi aspettiamo. Ovviamente sono un giocatore di questo club e sono felice di essere qui. La gente mi ama molto e io ricambio.

Ho un grande affetto per il club e le persone qui, ho un buon rapporto con il mio presidente e sicuramente a un certo punto verranno a parlare.

O forse no, non lo so. A un certo punto potrebbe esserci il rinnovo, ma dipende dalla Juventus” (fonti articolo “Il Corriere dello Sport” e la Cnn).