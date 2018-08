VERONA – Il fattaccio. Sul risultato di 2-2, Paulo Dybala ha esultato insieme a Giorgio Chiellini, con Sorrentino dolorante a terra (qui il video), nella speranza che l’arbitro convalidasse il gol di Mario Mandzukic (poi tolto dal var). La loro esultanza ha indignato il popolo dei social e sui profili dei calciatori della Juventus sono stati postati molti commenti offensivi. Dybala ha deciso di rispondere a uno di questi commenti scusandosi per la sua esultanza [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play].

“Sorrentino ha riportato una frattura alle ossa nasali, un trauma contusivo alla spalla sinistra e un colpo di frusta cervicale – comunica il Chievo in una nota -. La frattura alle ossa nasali è stata ridotta ed il portiere è stato dimesso dopo aver trascorso il necessario periodo di osservazione”.

Dall’ospedale, Sorrentino ha voluto tranquillizzare i suoi tifosi: “GRAZIE per i vostri messaggi di vicinanza, affetto e stima. Siamo un gruppo fantastico e ieri abbiamo sfiorato l’impresa: mentre CR7 mi ha preso in pieno! 😂😂😂😂😂😂 #ChievoJuve”

“Buona la prima, continuiamo così”, posta Paulo Dybala dopo la vittoria. “Non mi è piaciuto quando Sorrentino era a terra e hai alzato le mani per esultare”, lo ammonisce un follower, aggiungendo anche “da te Paulo non me l’aspettavo”. A questo punto però la Joya decide di rispondere a sua volta: “Hai ragione. Non mi sono reso conto nel momento. Ho sbagliato”. Due semplici parole, spesso difficili da pronunciare, ma che possono sistemare ogni cosa.