TORINO – La partita tra Juventus e Sassuolo è stata accesa dopo appena dieci minuti di gioco da un numero pazzesco di Paulo Dybala.

Aspettando il gol di Cristiano Ronaldo, Dybala ha saltato l’uomo con un colpo di tacco da playstation che ha acceso lo Stadium.

Questa giocata può dare fiducia a Paulo Dybala che è reduce da un periodo molto negativo tra club, dove parte spesso dalla panchina, e Nazionale Argentina.

I’d drive Pogba all the way to Turin to bring Dybala to United. https://t.co/EBOVTLX5CZ

— HG (@HGMUFC97) 16 settembre 2018