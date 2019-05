Dybala via dalla Juventus, il fratello: “Non è contento e non sarà l’unico”

ROMA – “Sì, ci sono molte possibilità che Paulo lasci la Juventus: ha bisogno di cambiare. Inghilterra o Spagna? Non so, non te lo posso dire”. A sganciare la bomba di calciomercato è il fratello di Dybala, Gustavo, parlando a Futbolemico, un programma radiofonico argentino. “Prima era felice in Italia, ora non più. E vi dico un’altra cosa – ha aggiunto – non sarà l’unico ad andarsene perché scontento”.

Il fratello del numero 10 bianconero poi chiarisce anche quanto l’arrivo di Cristiano Ronaldo abbia influito sul morale di Dybala: “Con Cristiano non ha mai avuto alcun problema fuori dal campo, ma in campo sì, non si può competere con lui e Paulo è giovane…”.

In attesa di capire quale sarà il futuro di Allegri e le relative mosse della Juventus in ottica mercato, in Spagna danno l’Atletico Madrid vicinissimo a Dybala, visto che incasserà i 125 milioni della clausola di rescissione di Griezmann. Non da escludere anche l’interessamento dell’Inter che però dovrà stare attento ai paletti imposti dal fair play finanziario. (fonte FUTBOLEMICO)