TORINO – La Juventus è in vantaggio sul Bologna anche grazie a una prestazione da urlo di Paulo Dybala. L’attaccante argentino ha segnato il suo primo gol stagionale in campionato grazie a una mezza rovesciata da applausi. Il suo gesto tecnico è stato applaudito anche da Cristiano Ronaldo.

Juventus in gol al 12′. Prima rete stagionale di Paulo Dybala. L’attaccante bianconero ha segnato con una mezza rovesciata dopo una respinta difettosa di Skorupski.

Raddoppio della Juventus al 16′, gol di Blaise Matuidi. Il centrocampista della Nazionale Francese è stato dimenticato dalla difesa del Bologna e ha battuto Skorupski senza alcun problema.

Juventus padrona del campo nel primo tempo. I bianconeri conducono per 2-0 grazie alle reti realizzate da Paulo Dybala, al primo gol stagionale in campionato, e da Blaise Matuidi.

Formazioni ufficiali

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Barzagli, Bonucci, Benatia; Cuadrado, Bentancur, Pjanic, Matuidi, Cancelo; Dybala, Ronaldo. All. Allegri

BOLOGNA (3-4-1-2): Skorupski; De Maio, Danilo, Gonzalez; Mattiello, Dzemaili, Nagy, Dijks; Orsolini; Okwonkwo, Falcinelli. All. F.Inzaghi

