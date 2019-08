TRIESTE – Paulo Dybala si è ripreso la Juventus. L’attaccante argentino è stato il grande protagonista dell’amichevole vinta contro la Triestina. Il numero dieci argentino ha deciso la partita con un gol a cucchiaio da applausi. Per lui, l’addio ai bianconeri sembra più lontano. Dybala ha rifiutato il trasferimento al Manchester United ma resta nel mirino del Psg per il dopo Neymar.

La Juventus batte di misura (1-0) la Triestina nell’ultima amichevole prima dell’inizio del campionato sabato prossimo a Parma per la squadra allenata da Maurizio Sarri, assente a Trieste per motivi di salute e sostituito da Giovanni Martuscello. Il match non è una passerella per i bianconeri nonostante tra le due squadre ci siano due categorie di differenza con i rossoalabardati che militano in serie C.

Primo tempo con la formazione tipo per la Juve con il 4-4-2, ad eccezione di Cristiano Ronaldo, rimasto a Torino. Szczesny tra i pali, Chiellini (C) e Bonucci al centro, Danilo a destra e Alex Sandro a sinistra. A centrocampo Pjanic e Khedira, sulle ali Bernardeschi a destra e Rabiot a sinistra. Davanti la coppia Douglas Costa e Dybala.

Modulo speculare per i rossoalabardati di Massimo Pavanel con il 4-4-2 con Offredi in porta, linea difensiva da sinistra verso destra con Formiconi, Malomo, Labrughi (C), Scrugli; in mediana Procaccio, Giorico, Paulinho e Gatto; davanti Granoche e Gomez.

Triestina-Juventus 0-1, gol: Dybala al 38′. Il tabellino della partita.

TRIESTINA

Offredi; Scrugli (33′ st Ermacora), Malomo, Lambrughi (1′ st Coletti), Formiconi; Procaccio (30′ st Hidalgo), Giorico (1′ st Steffé), Paulinho (14′ st Codromaz), Gatto (1′ st Mensah); Granoche, (1′ st Ferretti), Gomez (1′ st Costantino)

A disposizione: Matosevic, Frascatore, Maracchi, Beccaro, Vicaroni, Salata

Allenatore: Pavanel

JUVENTUS

Szczesny; Danilo (16′ st Cuadrado), Bonucci (16′ st Demiral), Chiellini (16′ st de Ligt) , Alex Sandro (16′ st De Sciglio); Khedira (22′ st Emre Can), Pjanic (22′ st Bentancur), Rabiot (22′ st Matuidi); Bernardeschi, (25′ st Ramsey) Dybala (16′ st Mandzukic), Douglas Costa (22′ st Higuain)

A disposizione: Buffon, Pinsoglio, Rugani

Allenatore: Martusciello

ARBITRO: Zufferli

ASSISTENTI: Abruzzese, Pappagallo (fonti Ansa e Tutto Juve).

Il video dal canale YouTube ufficiale della Juventus con gli highlights di Triestina-Juventus 0-1.