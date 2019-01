Dynamo Mosca-Pro Recco, streaming e diretta tv: dove vedere la Champions League di pallanuoto

MILANO – Grande pallanuoto su Sky Sport, con tutte le partite della Pro Recco nella LEN Champions League 2018/19, la più importante competizione maschile per club a livello europeo, che si chiuderà a giugno del prossimo anno, con la Final 8, in programma ad Hannover, in Germania.

Trasferta in Russia domani, mercoledì 23 gennaio, per i campioni d’Italia, ospiti della Dynamo Mosca, nel match valido per la settima e ultima giornata d’andata dei preliminari del Gruppo A.

Incontro in diretta esclusiva alle ore 17.15 su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena (diretta streaming su SkyGo), con la telecronaca affidata a Daniele Barone, che avrà al suo fianco, al commento, Alessandro Campagna, attuale allenatore della Nazionale Italiana maschile di pallanuoto.

Dopo sei partite giocate, Pro Recco sempre imbattuta e in testa al girone a punteggio pieno a quota 18, 5 punti in più rispetto agli spagnoli del CNA Barceloneta e all’altra italiana in corsa, l’AN Brescia. Quinto posto per la Dynamo, con 6 punti.

Pallanuoto – “LEN CHAMPIONS LEAGUE”

preliminari Gruppo A – settima e ultima giornata d’andata:

DYNAMO MOSCA-PRO RECCO

mercoledì 23 gennaio, ore 17.15

diretta esclusiva

Sky Sport Uno e Sky Sport Arena