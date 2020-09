Edin Dzeko e Amra genitori per la terza volta, è nata la piccola Dalia.

Festa grande per Dzeko, la sua Amra ha appena partorito il loro terzo figlio, la piccola Dalia.

La moglie di Dzeko, Amra, ha partorito nella clinica Mater Dei, la stessa dove sono nati Una (2016) e Dani (2017).

La piccola Dalia è nata di 3.330 kg, alle 7.58. Come riporta La Gazzetta dello Sport in un articolo a firma di Chiara Zucchelli, Amra è stata assistita dal ginecologo Nicola Caiazzo.

Dzeko ha festeggiato questo lieto evento aggiornando il suo profilo Instagram: “Benvenuta al mondo al nostro piccolo fiore”.

Ma subito dopo il centravanti bosniaco ha dovuto prendere l’aereo per raggiungere la sua squadra a Cagliari.

Infatti, nonostante le ultime ore siano state dense di emozioni, Dzeko ha giocato regolarmente la partita amichevole tra il Cagliari e la Roma, in Sardegna, partendo come titolare.

Quale futuro per il centravanti bosniaco?

Il futuro di Dzeko è ancora appeso ad un filo. Si tratta di un vero e proprio ballottaggio tra la permanenza a Roma e l’approdo alla Juventus.

Infatti il centravanti bosniaco è ancora in corsa per essere il centravanti dei campioni d’Italia in carica. Ma in questo momento Dzeko sarebbe una seconda scelta rispetto Luis Suarez.

Se la trattativa per Suarez non dovesse sbloccarsi, la Juve ripiegherebbe sul bomber della Roma (fonte La Gazzetta dello Sport).