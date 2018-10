“Magari gli piace di più giocare la sera”. Di Francesco, con una battuta che nasconde delle verità, risponde così a chi gli chiede del diverso rendimento di Edin Dzeko tra coppa e campionato. Un rendimento, quello dell’attaccante bosniaco della Roma, che, numeri alla mano, è nettamente migliore con i riflettori accesi che alla luce del sole.

Dzeko, autore di una doppietta nella partita vinta tre a zero dalla Roma contro il Cska Mosca in Champions League, ha finora, in questo inizio di stagione, messo a segno sei delle sue sette segnature, proprio di sera: tre con il Viktoria Plzen in coppa, una a Empoli in campionato e, come detto, due ieri sera contro i russi.

Ma andando a spulciare le centocinquanta presenze del bosniaco con la maglia giallorossa, degli ottanta gol segnati fino ad oggi, sono ben 57 quelli realizzati dopo il tramonto. Un settantuno percento per gli amanti delle statistiche.

2015-2016: 4 gol di sera (in totale 8 gol in Serie A, 2 in Champions League). Totale: 40% di sera

ROMA-BAYER LEVERKUSEN 3-2 – 1 GOL

BOLOGNA-ROMA 2-2 – 1 GOL

BARCELLONA-ROMA 6-1 – 1 GOL

CARPI-ROMA 1-3 – 1 GOL

2016-2017: 29 gol di sera (in totale 29 gol in Serie A, 8 in Europa League, 2 in Coppa Italia). Totale: 75% di sera

ROMA-CROTONE 4-0 – 2 GOL

ROMA-INTER 2-1 – 1 GOL

ROMA-PALERMO 4-1 – 1 GOL

SASSUOLO-ROMA 1-3 – 2 GOL

AUSTRIA VIENNA-ROMA 2-4 – 2 GOL

ROMA-VIKTORIA PLZEN 4-1 – 3 GOL

ROMA-PESCARA 3-2 – 2 GOL

ROMA-CHIEVO 3-1 – 1 GOL

ROMA-SAMPDORIA 4-0 – 1 GOL

ROMA-CAGLIARI 1-0 – 1 GOL

ROMA-CESENA 2-1 – 1 GOL

ROMA-FIORENTINA 4-0 – 2 GOL

VILLARREAL-ROMA 0-4 – 3 GOL

ROMA-TORINO 4-1 – 1 GOL

PALERMO-ROMA 0-3 – 1 GOL

ROMA-SASSUOLO 3-1 – 1 GOL

ROMA-EMPOLI 2-0 – 2 GOL

MILAN-ROMA 1-4 – 2 GOL

2017-2018: 18 gol di sera (16 gol in Serie A, 8 in Champions League). Totale: 67%

ROMA-INTER 1-3 – 1 GOL

ROMA-VERONA 3-0 – 2 GOL

QARABAG-ROMA 1-2 – 1 GOL

MILAN-ROMA 0-2 – 1 GOL

CHELSEA-ROMA 3-3 – 2 GOL

ROMA-SPAL 3-1 – 1 GOL

ROMA-ATALANTA 1-2 – 1 GOL

SAMPDORIA-ROMA 1-1 – 1 GOL

ROMA-BENEVENTO 5-2 – 1 GOL

NAPOLI-ROMA 2-4 – 2 GOL

ROMA-SHAKHTAR 1-0 – 1 GOL

BARCELLONA-ROMA 4-1 – 1 GOL

ROMA-BARCELLONA 3-0 – 1 GOL

LIVERPOOL-ROMA 5-2 – 1 GOL

ROMA-LIVERPOOL 4-2 – 1 GOL

2018-2019 (ancora in corso): 6 gol di sera (2 gol in Serie A, 5 in Champions League). Totale: 86%

ROMA-VIKTORIA PLZEN 5-0 – 3 GOL

EMPOLI-ROMA 0-2 – 1 GOL

ROMA-CSKA MOSCA 3-0 – 2 GOL