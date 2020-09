Dzeko non vuole parlare di calciomercato. Il suo futuro resta in bilico tra Juventus, Inter e Roma…

Calciomercato, dove giocherà quest’anno Dzeko? Quasi certamente in Italia. Ma dove? Ancora non è chiaro. Potrebbe trasferirsi a Juventus o Inter come potrebbe restare alla Roma.

La verità è che la società giallorossa si libererebbe volentieri del suo pesantissimo stipendio mentre Fonseca farebbe carte false per tenerlo al centro del suo attacco.

La Juventus sembrava la favorita per il bosniaco ma nelle ultime ore Dzeko sarebbe stato superato da Suarez.

A questo punto, potrebbe tornare d’attualità l’Inter. Conte lo vuole da sempre ma la probabile permanenza di Lautaro blocca il suo arrivo.

Quindi alla fine non va esclusa una sua permanenza alla Roma. Per la gioia di Fonseca, un po’ meno per le finanze del club capitolino…

Le sue dichiarazioni dopo il gol all’Italia.

“Io voglio segnare sempre, non solo oggi. Non siamo fisicamente al 100 per cento, sia noi che l’Italia, mancava la brillantezza, la partita è stata equilibrata, anche se l’Italia ha tenuto di più il pallone. Ho giocato tante volte contro questi avversari, sono contento che abbiamo preso questo punto dopo le sconfitte dell’anno scorso”.

Così Edin Dzeko, dopo l’1-1 della Bosnia contro l’Italia, parlando alla Rai.