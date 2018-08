TORINO, STADIO OLIMPICO – Dopo tre pali, ecco il gol decisivo di Edin Dzeko. La Roma ha costruito molto sul campo del Torino ma non è stata sempre precisa davanti a Sirigu. Dopo i due legni colpiti da Dzeko e quello centrato da Kolarov, la Roma è passata in vantaggio all’89’ con il centravanti bosniaco [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play].

Kluivert, entrato in campo nella ripresa al posto di un deludente Pastore, ha superato tre calciatori in dribbling e ha crossato per Dzeko. Il bomber della Roma, così come aveva fatto a Londra contro il Chelsea, ha segnato un gol capolavoro alla Van Basten. Rete che sta spopolando sui social network per la sua bellezza. Probabilmente è il gol più bello di questo primissimo scorcio di stagione.