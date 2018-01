ROMA – Edin Dzeko è ad un passo dal trasferimento al Chelsea. Come mostrano le immagini esclusive di Premium Sport nel ritiro della Romadi Cornaredo, si vede l’attaccante bosniaco che carica in un’auto i bagagli della sorella, venuta a trovarlo insieme all’agente Silvano Martina.

Per il suo passaggio al Chelsea è stata determinante la telefonata di Antonio Conte che lo ha rassicurato sulle garanzie tecniche di giocare in Premier League (in Champions non potrà scendere in campo).

La punta dovrebbe firmare fino al 2021 con ingaggio da 6 milioni di euro: il suo procuratore andrà a Londra per definire gli ultimi dettagli e con ogni probabilità Dzeko saluterà definitivamente i suoi compagni dopo la partita contro la Sampdoria. Naturalmente a Marassi al centro dell’attacco dei capitolini ci sarà Schick, chiamato a raccogliere la pesante eredità.