Edin Dzeko non convocato, salta Roma-Spezia di Serie A: è rottura con Fonseca? C’è la Juve alla finestra che sta cercando un centravanti… Per la Juve si tratta di un ritorno di fiamma perché voleva il bosniaco già lo scorsa estate.

Dzeko aveva mostrato una certa insofferenza già durante il match di Coppa Italia contro lo Spezia. Poco prima del fischio finale, davanti all’ennesimo gol subito dalla squadra, aveva esclamato a favor di telecamera: “Ma chi siamo?!“.

Poi la Roma ha deciso di allontanare il team manager Gombar, reo dei sei cambi, non permessi dal regolamento, contro lo Spezia. I calciatori non avrebbero accettato questa decisione ed avrebbero protestato con Fonseca con una delegazione che sarebbe stata capeggiata da Dzeko, Pellegrini e Lopez.

Edin Dzeko non convocato, salta Roma-Spezia: è rottura con Fonseca? La Juve potrebbe preferirlo a Scamacca

Poche ore dopo, il bosniaco non è stato convocato da Fonseca per la partita di campionato contro lo Spezia. Ufficialmente si tratta di una contusione ma in molti ci hanno letto una rottura tra Dzeko e Fonseca. Con la Juventus che è alla finestra.

Infatti i bianconeri cercano un centravanti. La Juve è in trattativa con il Sassuolo per Scamacca ma adesso potrebbe liberarsi Dzeko che costa meno ed è certamente più pronto. Per Scamacca ci vogliono almeno 25 milioni di euro mentre il bosniaco potrebbe arrivare per circa 10 milioni di euro.

Edin Dzeko non convocato, salta Roma-Spezia: è rottura con Fonseca? La spiegazione del tecnico portoghese

A poche ore dalla partita contro lo Spezia, Fonseca non si è sbilanciato sul caso Dzeko ma ha comunque fornito una sua spiegazione dei fatti. Per il tecnico portoghese, il bosniaco non sarà del match per problemi fisici che però non aveva fino a poche ore fa…

“Sfortunatamente abbiamo qualche problema con giocatori in squadra, Pedro e Mkhitaryan. Dzeko domani non ci sarà perché ha subito una contusione”

Quindi Fonseca ha parlato di Dzeko alla stessa stregua di Mkhitaryan e Pedro, facendo intendere che le sue scelte sono dettate unicamente dalla condizioni fisica dei suoi attaccanti. Ma la situazione resta delicata e la Juve è pronta a muoversi…