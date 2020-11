Roma, Edin Dzeko positivo al coronavirus: “Non ho sintomi particolari”

Edin Dzeko positivo al coronavirus: “Ciao a tutti – le sue parole – purtroppo sono positivo al Covid19 e come sapete dovrò rispettare il periodo di quarantena”.

Edin Dzeko, attaccante della Roma, ha comunicato su Instagram di essere positivo al coronavirus:

“Voglio tranquillizzare tutti quelli che mi conoscono, fortunatamente non ho sintomi particolari”.

“Per alcuni giorni – spiega Edin Dzeko – sarò costretto a rimanere distante dai miei compagni, ma con la mente e con il cuore starò con loro, a cominciare da domenica: daje ragazzi”.

La parole di Fonseca dopo la vittoria contro il Cluj

“Può sembrare una partita facile ma questa squadra aveva buoni risultati in Europa League, è stata tre volte campione in Romania. Siamo entrati in campo bene, abbiamo fatto una partita molto seria con l’atteggiamento, è stato importante non prendere gol.

I giocatori si sentono sicuri ed è positivo che non cambiano le intenzioni del gruppo mettendo calciatori diversi. Abbiamo parlato e ci siamo detti che dovevamo entrare più forte nella partita e fare i gol presto per gestire più tardi.

Abbiamo optato per questa soluzione dei tre mediani perché loro avevano un modo di giocare molto diretto e lungo e sono molto forti sulle seconde palle.

Volevamo giocare subito in avanti dopo il recupero. L’intesa di Borja Mayoral con Mkhitaryan e Pedro è stata positiva, è un giovane a cui dobbiamo dare tempo. Sono contento che abbia fatto due gol perché è un bene per la sua fiducia”. (Fonti: Ansa, Agi).