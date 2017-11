SIVIGLIA – L’allenatore del Siviglia Eduardo Berizzo è gravemente malato. La notizia è stata diffusa dopo il pareggio (in rimonta) con il Liverpool.

Al tecnico, come informa sul sito ufficiale il club, “è stato diagnosticato un adenocarcinoma (un tumore maligno) della prostata”. “Gli esami – comunica il club – permetteranno di decidere i passi da seguire per il trattamento”. “Il Siviglia – conclude la nota – vuole mostrare pieno supporto al proprio allenatore in questo momento e gli augura una pronta guarigione”. Già il quotidiano Marca aveva rivelato la notizia della grave malattia, riportando le parole del presidente José Castro, dopo l’appassionante sfida con il Liverpool. Il massimo dirigente della società andalusa, però, aveva detto di voler “aspettare fino a domani per la comunicazione ufficiale”. L’allenatore argentino, che l’estate scorsa ha preso il posto di Jorge Sampaoli, verrà operato, ma ancora non si sa quando. Di certo, l’intervento chirurgico avverrà in tempi molto brevi.