IL CAIRO (EGITTO) – L’Egitto ospiterà al posto del Camerun la finale della Coppa d’Africa 2019. Lo ha confermato la Confederazione del calcio africano (Caf), secondo quanto riportato da Al Jazeera. La possibilità di ospitare l’evento calcistico è stata tolta al Camerun per ragioni di sicurezza e per la lentezza dei preparativi, mentre l’Egitto ora ha circa cinque mesi per organizzarsi.

Post sulla Coppa d’Africa popolari su Instagram