MOSCA – Tanta corsa e poco altro. L'impegno non manca ma i mezzi tecnici di Warda si sono dimostrati davvero modesti e per questo motivo si è reso protagonista di uno svarione che è diventato virale sui social network nel giro di pochi minuti. Warda ha tentato una rovesciata a centrocampo lisciando clamorosamente la sfera. Dopo è terminato a terra e, per "coprire" la figuraccia, ha simulato un infortunio. Naturalmente si è alzato poco dopo anche perché in realtà non aveva nulla e ha terminato regolarmente la partita.

Video | Egitto-Uruguay, Warda e la rovesciata peggiore della storia

Amr Warda. My hero. pic.twitter.com/eKIIS29ylo — Mark Stinton (@MarkStinton) 15 giugno 2018

