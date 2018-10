Eintracht Francoforte-Lazio streaming e diretta tv, dove vedere Europa League

FRANCOFORTE (GERMANIA) – Eintracht Francoforte-Lazio si giocherà al Commerzbank Nebenplatz di Francoforte giovedì 4 ottobre. Calcio d’inizio alle ore 21.00. Arbitra l’olandese Serdar Gozubuyuk.

DOVE VEDERE EINTRACHT-LAZIO IN DIRETTA TV E IN DIRETTA STREAMING.

Eintracht Francoforte-Lazio sarà visibile in diretta tv sia su Sky, ai canali Sky Sport Uno e Sky Sport (canale 252), che in chiaro: la trasmetterà infatti Tv8.

Le probabili formazioni di Eintracht Francoforte-Lazio.

Eintracht Francoforte (3-4-1-2): Trapp; Russ, Hasebe, N’Dika; da Costa, Torro, de Guzman, Kostic; Allan; Haller, Rebic. All. Hutter.

Indisponibile: Willems. Squalificati: nessuno.

Lazio (3-5-1-1): Proto; Wallace, Luiz Felipe, Radu; Basta, Murgia, Badelj, Milinkovic-Savic, Durmisi; Correa; Immobile. All. Inzaghi.

Indisponibili: nessuno. Squalificati: nessuno.

